Используя график функции y=x^(2)-2x-3,определите промежутки, в которых части графика расположены выше оси Ox.
Алгебра
Используя график функции y=x^(2)-2x-3,определите промежутки, в которых части графика расположены выше оси Ox.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x=2/2=1(ось симм.) у=1^2-2*1-3=1-5=-4 нули функции д=4-4*1*(-3)=16=4^2 x1=2+4/2=3 x2=2-4/2=-1 у>0,x (-бесконечности;-1) у<0,x (3;+беснонечности)
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