Для ремонту двох будинків витратили 15 банок фарби,по 4 кг у кожній.Для першого будинку витратили 6 банок.Скільки кілограмів фарби витратили для ремонту другого будинку?
Математика
Для ремонту двох будинків витратили 15 банок фарби,по 4 кг у кожній.Для першого будинку витратили 6 банок.Скільки кілограмів фарби витратили для ремонту другого будинку?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(15-6)*4=36кг фарби витратили для ремонту другого будинку
Гость:
1) 15 -6 = 9 банок в 1 день 2)9 х 4 = 36 кг во 2 день
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