Исчезнет ли искусство буквицы с приходом компьютерных технологий? пожалйста помогиитее,сделать вывод!!!!!!!!!111ответив на этот вопрос
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Исчезнет ли искусство буквицы с приходом компьютерных технологий? пожалйста помогиитее,сделать вывод!!!!!!!!!111ответив на этот вопрос
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Гость:
Не, не исчезнет, не все же пользуются печатным текстом
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