заа 5 одинаковых бубликов по цене заплатили 40р.сколько таких бубликов можно купить на 24р?
Математика
заа 5 одинаковых бубликов по цене заплатили 40р.сколько таких бубликов можно купить на 24р?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 40:5=8 (р) 1 бублик ; 2) 24:8=3 (б) Ответ: 3 таких бублика можно купить на 24 р.
Гость:
40:5=8(руб)-за 1 бублик 24:8=3(шт)-кол-во бубликов за 24 руб ответ:3 бублика
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