заа 5 одинаковых бубликов по цене заплатили 40р.сколько таких бубликов можно купить на 24р?

Математика
заа 5 одинаковых бубликов по цене заплатили 40р.сколько таких бубликов можно купить на 24р?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 40:5=8 (р) 1 бублик ;  2) 24:8=3 (б)  Ответ: 3 таких бублика можно купить на 24 р.
Гость:
40:5=8(руб)-за 1 бублик 24:8=3(шт)-кол-во бубликов за 24 руб ответ:3 бублика  
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
на планете альфа живут только божьи коровки и у каждой из них на спинке в два раза больше точек чем ей лет . Десятилетняя Сима живет на этой планет...
Ответить
Русский язык
Исчезнет ли искусство буквицы с приходом компьютерных технологий? пожалйста помогиитее,сделать вывод!!!!!!!!!111ответив на этот вопрос
Ответить
Математика
Для ремонту двох будинків витратили 15 банок фарби,по 4 кг у кожній.Для першого будинку витратили 6 банок.Скільки кілограмів фарби витратили для ре...
Ответить
Алгебра
Используя график функции y=x^(2)-2x-3,определите промежутки, в которых части графика расположены выше оси Ox.
Ответить
Математика
пчеловод юра нарисовал пчелиные соты, потом соединил центры всех соседних шестиугольников отрезками, а сами соты стер. Какой рисунок у него получился?
Ответить