Нужно придумать и написать середину рассказу. Мой старый сосед был ничем не примечательным человеком. Я встречал его почти каждый день, когда он возвращался из магазина или с прогулки. И увидел он вчера во дворе, и раскрыл рот ...

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Нужно придумать и написать середину рассказу. Мой старый сосед был ничем не примечательным человеком. Я встречал его почти каждый день, когда он возвращался из магазина или с прогулки. И увидел он вчера во дворе, и раскрыл рот от удивления. . . . . . . Я никогда не думал, что этот простой и скромный человек мог проявить столько мужества, стойкости и героизма.

Автор: Гость