Нужно придумать и написать середину рассказу. Мой старый сосед был ничем не примечательным человеком. Я встречал его почти каждый день, когда он возвращался из магазина или с прогулки. И увидел он вчера во дворе, и раскрыл рот ...
Русский язык
Нужно придумать и написать середину рассказу. Мой старый сосед был ничем не примечательным человеком. Я встречал его почти каждый день, когда он возвращался из магазина или с прогулки. И увидел он вчера во дворе, и раскрыл рот от удивления. . . . . . . Я никогда не думал, что этот простой и скромный человек мог проявить столько мужества, стойкости и героизма.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да просто напиши о том, как он отогнал свору собак, гонявишуюся за котом:)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
на планете альфа живут только божьи коровки и у каждой из них на спинке в два раза больше точек чем ей лет . Десятилетняя Сима живет на этой планет...
Русский язык
Исчезнет ли искусство буквицы с приходом компьютерных технологий? пожалйста помогиитее,сделать вывод!!!!!!!!!111ответив на этот вопрос
Математика
Для ремонту двох будинків витратили 15 банок фарби,по 4 кг у кожній.Для першого будинку витратили 6 банок.Скільки кілограмів фарби витратили для ре...