6 корень из 2 умножить на 6 корень из 2
Алгебра
6 корень из 2 умножить на 6 корень из 2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ну например вот так 6√2*6√2=36*2=72
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