решите пожалуйста логарифм log3(x^2-2x) больше 1

Алгебра
решите пожалуйста логарифм log3(x^2-2x) больше 1
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
подводим log под одно основание  log3(x^2-2x)>log3 3 потом отбрасываем log  x^2-2x>3  x^2-2x-3>0 x=-1, x=3  ОДЗ:  x^2-2x>0           x(x-2)>0          x=(-бесконечность;0) () (2;+ бесконечность)  ответ: x= (-бесконечность;-1) () (3;+ бесконечность)  
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