решите пожалуйста логарифм log3(x^2-2x) больше 1
Алгебра
решите пожалуйста логарифм log3(x^2-2x) больше 1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
подводим log под одно основание log3(x^2-2x)>log3 3 потом отбрасываем log x^2-2x>3 x^2-2x-3>0 x=-1, x=3 ОДЗ: x^2-2x>0 x(x-2)>0 x=(-бесконечность;0) () (2;+ бесконечность) ответ: x= (-бесконечность;-1) () (3;+ бесконечность)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Экономика
3. Дан следующий алгоритм: пока впереди не край повторять нц поворот кц При каком исходном положении графического исполнителя данный алгоритм з...
Математика
В футболе команда получает з а победу 3 очка, за ничью 1 очко, а за порожение 0 очков. Команда сыграла 38 матчей и получила 80 очков. Какое наиболь...
Русский язык
Нужно придумать и написать середину рассказу. Мой старый сосед был ничем не примечательным человеком. Я встречал его почти каждый день, когда он во...
Математика