На одной аллее 12 лип ,а на другой на 4 липы меньше
Математика
На одной аллее 12 лип ,а на другой на 4 липы меньше
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если найти, сколько на 2й аллее, то 12-4=8 лип Если найти, сколько на 2х аллееях вместе, то 8+12=20 лип
Гость:
1) 12 - 4 = 8 лип на 2 аллее 2) 12 + 8 = 20 лип на двух аллеях.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Экономика
3. Дан следующий алгоритм: пока впереди не край повторять нц поворот кц При каком исходном положении графического исполнителя данный алгоритм з...
Математика
В футболе команда получает з а победу 3 очка, за ничью 1 очко, а за порожение 0 очков. Команда сыграла 38 матчей и получила 80 очков. Какое наиболь...