Очень нужно Соченение-миниатюрное на тему: "Говорящие вещи" Заранее огромное спасибо)))

Когда я ухожу в школу, мои вещи оживают. У них начинается своя жизнь. Я думаю, что они говорят как им хорошо живётся у меня. На пример машины –устраивают гонки по квартире. У игрушечной пчёлки много дел, она спешит собрать нектар с цветка. Настоящая боевая операция развернулась в коробке из под обуви - там обитают все мои солдаты и боевая техника. Мои Биониклы затеяли драку с драконом. Но у дракона свой союзник – это Нинзя. Вместе они непобедимы. Этажом ниже кролик и мишка рассматривают в микроскоп маленькую букашку. Но стоит только зайти мне на порог, как все вещи застывают на месте и делают вид, что они не живые. помоги мне с задечей плиз

Гость: Гость:

Вчера я нашёл на антрисоли среди маминых вещей пакетик с белым порошком. Сначала я подумал что это мука. Но принюхавшись я понял, что это похоже на абрикосовый порошок и подумал что если его добавить в воду-получится абрикосовый сок. Добавил его в воду. Выпил. У меня немного вскружилась голова. Вдруг стакан мне говорит: Что братец? головка кружится? Я отвечаю: Да Тут портрет моны лизы который висел у меня на кухне (странно как я его раньше не замечал?) Говорит мне: Мальчик! А разве мама тебе не говорила не трогать чужие вещи? Я сказал: Да, она так говорила. Она снова говорит: Иди к себе в комнату. Ты сегодня себя плохо вёл. Я пошел к себе в комнату. Какая-то тень шагнула мне на перерез и исчезла Прихожу к себе в комнату. А там мой учебник грустный сидит. Я у него спрашиваю: Ты почему такой грустный? Он мне отвечает: Что ты можешь знать о моей судьбе? Меня постоянно передают из рук-в-руки каждый год, Каждый новый ученик постоянно издевается надо мной, они рисуют на мне, поджигают, рвут. Но теперь ты научился говорить с вещами. иди и узнай чего им нужно и открой наконец форточку. Я поговорил с телевизором, узнал что его нужно каждый день протирать. Потом неизвестная чёрная тень привела с собой ещё две белые тени. Одна белая тень сказала: Срочно! шесть кубиков адреналина! И я вдруг увидел, что неизвестная чёрная тень-это моя мама. А две белые тени это врачи. После этого случая я больше ничего не трогал из того что лежало на антрисоли. Но вещи с этого момента не хотели со мной разговаривать. Обиделись что-ли?