Очень нужно Соченение-миниатюрное на тему: "Говорящие вещи" Заранее огромное спасибо)))

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Очень нужно Соченение-миниатюрное на тему: "Говорящие вещи" Заранее огромное спасибо)))
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Когда я ухожу в школу, мои вещи оживают.  У них начинается своя жизнь. Я думаю, что они  говорят как им хорошо живётся у меня. На пример машины –устраивают гонки по квартире. У игрушечной пчёлки много дел, она спешит  собрать нектар с цветка. Настоящая боевая операция развернулась в коробке из под обуви - там обитают все мои солдаты и боевая техника. Мои Биониклы затеяли драку с драконом. Но у дракона свой союзник – это Нинзя. Вместе они непобедимы.  Этажом ниже кролик и мишка рассматривают в микроскоп маленькую букашку.  Но стоит только зайти мне на порог, как все вещи застывают на месте и делают вид, что они не живые.      помоги мне с задечей плиз 
Гость:
Вчера я нашёл на антрисоли среди маминых вещей пакетик с белым порошком.  Сначала я подумал что это мука. Но принюхавшись я понял, что это похоже на абрикосовый порошок и подумал что если его добавить в воду-получится абрикосовый сок.  Добавил его в воду. Выпил. У меня немного вскружилась голова. Вдруг стакан мне говорит: Что братец? головка кружится?  Я отвечаю: Да  Тут портрет моны лизы который висел у меня на кухне (странно как я его раньше не замечал?) Говорит мне:  Мальчик! А разве мама тебе не говорила не трогать чужие вещи?  Я сказал: Да, она так говорила.  Она снова говорит:  Иди к себе в комнату. Ты сегодня себя плохо вёл.  Я пошел к себе в комнату.  Какая-то тень шагнула мне на перерез и исчезла  Прихожу к себе в комнату. А там мой учебник грустный сидит.  Я у него спрашиваю: Ты почему такой грустный? Он мне отвечает: Что ты можешь знать о моей судьбе? Меня постоянно передают из рук-в-руки каждый год, Каждый новый ученик постоянно издевается надо мной, они рисуют на мне, поджигают, рвут. Но теперь ты научился говорить с вещами. иди и узнай чего им нужно и открой наконец форточку. Я поговорил с телевизором, узнал что его нужно каждый день протирать.  Потом неизвестная чёрная тень привела с собой ещё две белые тени. Одна белая тень сказала: Срочно! шесть кубиков адреналина! И я вдруг увидел, что неизвестная чёрная тень-это моя мама. А две белые тени это врачи.  После этого случая я больше ничего не трогал из того что лежало на антрисоли. Но вещи с этого момента не хотели со мной разговаривать. Обиделись что-ли?
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