ЮРА купил цветной карандаш за 40 коп,а КОЛЯ -3 конверта без марок за 9 коп.каждый,Кто из мальчиков заплотил больше? есле можно и условие напишите.

Математика
ЮРА купил цветной карандаш за 40 коп,а КОЛЯ -3 конверта без марок за 9 коп.каждый,Кто из мальчиков заплотил больше? есле можно и условие напишите.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Коля заплатил за марки: 3*9=27 копеек а так как 40 копеек больше чем 27 копеек, то больше заплатил Юра Ответ: Юра заплатил больше.
Гость:
Юра-1к.-40коп Коля-3 конв.по 9коп. 1)-9·3=27(коп.)-потратил Коля. 2)40>27 Ответ:Заплатил больше Юра
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