почему можно сказать и записать двое, трое... студентов, но нельзя - "двое, трое... студенток"?
Русский язык
почему можно сказать и записать двое, трое... студентов, но нельзя - "двое, трое... студенток"?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Собирательное числительное двое согласуется с существительными мужского рода - двое студентов, а студентка -ж. род
Гость:
Двое, трое - это собирательные числительные. Они обозначают несколько предметоа как одно целое. Собирательные числительные употребляются с существительными, обозначающими предметы мужского рода, с существительными, обозначающими дитенышей животных и с сущ., имеющими форму только множественного числа. Отсюда, студентов- это сущ.мужского рода, а студенток- женского рода.
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