решите пожалуйста log6(x^2-3x+2) ≥1

Алгебра
решите пожалуйста log6(x^2-3x+2) ≥1
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
log6 (x^2-3x+2) ≥ log6 6 отбрасываем log x^2-3x+2 ≥6  x^2-3x-4≥0 x1=-1, x2=4 x=(-бесконечность; -1]()[4; +бесконечность) 
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