Коля хочет разрезать прямоугольник 6 на 7 на квадраты с целыми сторонами. Какое наименьшее число квадратов может при этом получиться? 1. 4 2. 5 3. 7 4. 9 5. 42
Математика
Коля хочет разрезать прямоугольник 6 на 7 на квадраты с целыми сторонами. Какое наименьшее число квадратов может при этом получиться? 1. 4 2. 5 3. 7 4. 9 5. 42
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 4 квадрата со сторонами 3 на 3 а если квадрат со сторонами 6 на 6, то вообще один
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