Найдите первый член арифметической прогрессии, если ее восьмой член равен 24, а сумма первых восьми членов равна 124.

Алгебра
Найдите первый член арифметической прогрессии, если ее восьмой член равен 24, а сумма первых восьми членов равна 124.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сумма первых восьми членов равна (полусумме первого и восьмого) умноженной на 8  (а1+24)*8/2=124  а1+24=31  а1=31-24 а1=7
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