Никита проехал 3 ч на автобусе и 4 ч на поезде.На сколько километров больше Никита проехал на поезде,чем на автобусе,если скорость автобуса была 40,6км/ч,а скорость поезда-55,2км/ч

Математика

Никита проехал 3 ч на автобусе и 4 ч на поезде.На сколько километров больше Никита проехал на поезде,чем на автобусе,если скорость автобуса была 40,6км/ч,а скорость поезда-55,2км/ч

Автор: Гость