Никита проехал 3 ч на автобусе и 4 ч на поезде.На сколько километров больше Никита проехал на поезде,чем на автобусе,если скорость автобуса была 40,6км/ч,а скорость поезда-55,2км/ч

Математика
Никита проехал 3 ч на автобусе и 4 ч на поезде.На сколько километров больше Никита проехал на поезде,чем на автобусе,если скорость автобуса была 40,6км/ч,а скорость поезда-55,2км/ч
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 40,6 * 3 = 121,8(км) - проехал на автобусе. 2) 55,2 * 4 = 220,8(км) - проехал на поезде. 3) 220,8 - 121,8 = 99(км) - разница. 
Гость:
40,6*3=121,8(км)-расстояние на автобусе 55,2*4=220,8(км)-расстояние на поезде 220,8-121,8=99(км)-разница в расстоянии 
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