на столе лежит спичечный коробок его повернули и поставили на боковую грань.при этом площадь коробка уменьшилась на 2.9 раза.изменилось ли довление и как

Физика

на столе лежит спичечный коробок его повернули и поставили на боковую грань.при этом площадь коробка уменьшилась на 2.9 раза.изменилось ли довление и как

Автор: Гость