на столе лежит спичечный коробок его повернули и поставили на боковую грань.при этом площадь коробка уменьшилась на 2.9 раза.изменилось ли довление и как
Физика
на столе лежит спичечный коробок его повернули и поставили на боковую грань.при этом площадь коробка уменьшилась на 2.9 раза.изменилось ли довление и как
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
p=F/S F=mg S2=2,9S1; F1=F2 p1/p2=(F1/S1)/(F1/2,9S1)=1/2,9 Ответ уменьшилось в 2,9 раза
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