написать сочинение со словами: товарищ,рыбалка,ёрш,лещ,глушь,луч солнца,ландыш

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написать сочинение со словами: товарищ,рыбалка,ёрш,лещ,глушь,луч солнца,ландыш
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Однажды, мы с товарищем отправились на рыбалку там была очень снранная глушь,ниодного лучика солнца не пробивалась через нее. Мы захотели осмотреть эту странную местнось,мы пошли и нашли в зарослях очень красивый ландыш. И вскоре отправились на рыбалку там все было уже разложено:удочки,крючки и всякие приспособления для ловли рыбы,и вскоре поймали леща,вот такая интересная у нас была рыбалка не только рыбу словилди ,но и маму обрадывали этим прекрастным ландышем:)) 
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