3 воздушных шарика стоят на 12 руб.больше, чем 1 шарик. сколько стоит 1 шарик?

Математика
3 воздушных шарика стоят на 12 руб.больше, чем 1 шарик. сколько стоит 1 шарик?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)3-1=2(ш.)-раздница которая стоит 12 руб. 2)12:2=6(руб.)-стоит 1 шарик. Ответ:6 руб. стоит 1 шарик.                                                 ПОЯСНЕНИЕ РЕШЕНИЯ. 1)В начале мы узнаем раздницу между 3 и 1.Чтобы узнать сколько шариков стоят 12 руб. 2)Потом нам надо узнать сколько стоит 1 шарик.Для этого мы 12 разделим на 2 ведь   12 руб. стоит 2 шарика.                                                    ВСЁ ГОТОВО!!!
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