Скрещивались серые морские свинки с белыми. Потомство получилось серое, а в F2 оказалось 134 серых, 46 черных, 59 белых. В анализирующем скрещивании гибридов F1 с рецессивной формой было получено 80 животных. 1. сколько разных ...

Биология

Скрещивались серые морские свинки с белыми. Потомство получилось серое, а в F2 оказалось 134 серых, 46 черных, 59 белых. В анализирующем скрещивании гибридов F1 с рецессивной формой было получено 80 животных. 1. сколько разных генотипов было среди серых животных? 2. Сколько потомков F2 имели белую окраску? 3. Сколько потомков F2 имели черную окраску? 4. Сколько полностью гомозиготных животных было в F2? 5. Сколько разных типов гамет может образовать серая свинка F1?

Автор: Гость