число электронных слоев в атоме фосфора

Химия
число электронных слоев в атоме фосфора
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Гость:
3 слоя. Это определяется по номеру периода
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