В пакете 1 л вишневого сока.Это 5 стаканов. Ваня выпил утром 2 стакана и вечером еще 1 стакан. Сколько всего стаканов сока он выпил? сколько стаканов сока осталось? Помогите как составить задачу в тетради.

Математика

В пакете 1 л вишневого сока.Это 5 стаканов. Ваня выпил утром 2 стакана и вечером еще 1 стакан. Сколько всего стаканов сока он выпил? сколько стаканов сока осталось? Помогите как составить задачу в тетради.

Автор: Гость