В пакете 1 л вишневого сока.Это 5 стаканов. Ваня выпил утром 2 стакана и вечером еще 1 стакан. Сколько всего стаканов сока он выпил? сколько стаканов сока осталось? Помогите как составить задачу в тетради.
Математика
В пакете 1 л вишневого сока.Это 5 стаканов. Ваня выпил утром 2 стакана и вечером еще 1 стакан. Сколько всего стаканов сока он выпил? сколько стаканов сока осталось? Помогите как составить задачу в тетради.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)сколько всего стаканов сока выпил Ваня? 2+1=3 2)сколько стаканов сока осталось? 5-3=2
Гость:
условие: Было-5стаканов Выпил-?1 и 2 ст. Осталось? решение: 1)1+2=3-выпил Ваня 2)5-3=2 Ответ:осталось 2 стакана сока.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Скрещивались серые морские свинки с белыми. Потомство получилось серое, а в F2 оказалось 134 серых, 46 черных, 59 белых. В анализирующем скрещивани...
Математика
Решите задачу,составив уравнение. В корзине 3,15 кг хурмы,груш и яблок. Масса груш в 2 раза больше, чем масса хурмы, а масса яблок в 2 раза больше,...
Математика
решите такую задачу.Катер двигаясь против течения за 6 часов прошёл 177.6.Наидите собственную скорость катера если скорость течения равна 2.8 км ч