Запиши вирази та обчисли іх значення: а)дільник 8, а ділене є добутком чисел 4 і 6: б) зменшуване 42, а відьемник є часткою чисел 14 і 7: В)частку чисел 18 і 9 збільшити в 9 раз.
Алгебра
Запиши вирази та обчисли іх значення: а)дільник 8, а ділене є добутком чисел 4 і 6: б) зменшуване 42, а відьемник є часткою чисел 14 і 7: В)частку чисел 18 і 9 збільшити в 9 раз.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(4*6):8=3; 42-(14:7)=40; (18:9)*9=18.
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