Запиши вирази та обчисли іх значення: а)дільник 8, а ділене є добутком чисел 4 і 6: б) зменшуване 42, а відьемник є часткою чисел 14 і 7: В)частку чисел 18 і 9 збільшити в 9 раз.

Алгебра

Запиши вирази та обчисли іх значення: а)дільник 8, а ділене є добутком чисел 4 і 6: б) зменшуване 42, а відьемник є часткою чисел 14 і 7: В)частку чисел 18 і 9 збільшити в 9 раз.

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