Маша изучает натуральные числа,которые делятся на 72 и имеют в своей десятичной записи только нули и единицы.Сколько цифр в самом маленьком из таких чисел? А)9; Б)11; В)12; Г)13; Д)14
Алгебра
Маша изучает натуральные числа,которые делятся на 72 и имеют в своей десятичной записи только нули и единицы.Сколько цифр в самом маленьком из таких чисел? А)9; Б)11; В)12; Г)13; Д)14
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Разложим на множители число 72 72 = 8 * 9 Число кратно 9, значит там 9 единиц. На конце должно быть 3 нуля, чтобы оно делилось и на 8. Итого 12 цифр. Число 111111111000
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
В магазине канцтоваров тетрадки стоят 20 рублей, но при покупки четырех тетрадок пятую покупатель получает в подарок. Какое наибольшее число тетрад...
Математика
В пакете 1 л вишневого сока.Это 5 стаканов. Ваня выпил утром 2 стакана и вечером еще 1 стакан. Сколько всего стаканов сока он выпил? сколько стакан...