Помогите пожалуйста определить кульминацию в рассказе Платонова "Юшка" срочно!

Литература
Помогите пожалуйста определить кульминацию в рассказе Платонова "Юшка" срочно!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кульминационной точкой является момент «разрыва», когда старое знание не способно удовлетворить возникшей новой потребности.  Возможен внутренний эмоциональный конфликт, подвигающий к поиску жизненно важного ответа.  Например, приступая к работе над "Севастопольскими рассказами" Л.Н Толстого, исследуя биографические сведения о молодости самого автора, исполненно­го честолюбивых мечтаний, предлагая ученикам проанализировать собствен­ные ощущения, учитель в завуалированном виде подводит учеников к возвы­шенному пониманию определения "герой",  которое дают сами ученики. К пронзительному реализму адресует их автор рассказов, У него - своя правда о героях Ученик в нравственном и интеллектуальном замешательстве: старое представление кажется надуманным, а значит, надо искать новую истину, све­ряя знание с литературным источником.
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