Помогите пожалуйста определить кульминацию в рассказе Платонова "Юшка" срочно!
Литература
Помогите пожалуйста определить кульминацию в рассказе Платонова "Юшка" срочно!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кульминационной точкой является момент «разрыва», когда старое знание не способно удовлетворить возникшей новой потребности. Возможен внутренний эмоциональный конфликт, подвигающий к поиску жизненно важного ответа. Например, приступая к работе над "Севастопольскими рассказами" Л.Н Толстого, исследуя биографические сведения о молодости самого автора, исполненного честолюбивых мечтаний, предлагая ученикам проанализировать собственные ощущения, учитель в завуалированном виде подводит учеников к возвышенному пониманию определения "герой", которое дают сами ученики. К пронзительному реализму адресует их автор рассказов, У него - своя правда о героях Ученик в нравственном и интеллектуальном замешательстве: старое представление кажется надуманным, а значит, надо искать новую истину, сверяя знание с литературным источником.
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