Ответить на вопрос к повести "Дети подземелья." Почему Вася и Соня приходили на могилу Маруси? Какой обет дали они и как он их характерезирует.
Литература
Ответить на вопрос к повести "Дети подземелья." Почему Вася и Соня приходили на могилу Маруси? Какой обет дали они и как он их характерезирует.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вася и Соня ходили на могилу к Маруси, потому, что Вася очень привязался к маленькой девочки и ему было очень жалко её. Он знал что она долго не проживёт. ему хотелось хоть как то показать жалость к ней. а Соня потому что вася рассказывал ей какая бедная и несчастная была её сверстница - маруся.
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