сочинение-рассуждение о роли образованний

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Мы часто задумываемся о том, какую пользу нам приносят те или иные наши действия. В зависимости от личных потребностей, особенностей характера, жизненных принципов мы отдаем приоритет либо духовному удовлетворению, либо материальной выгоде. Но есть виды деятельности, которые приносят нам пользу как в моральном плане, так и в материальном. В статье А. Ф. Лосева, известного русского философа, обсуждается как раз такой вид деятельности. Автор превозносит науку и просвещение, рассуждает о том, какие преимущества образование дает человеку. В современном обществе очень важно быть образованным. Без образования трудной задачей становится не только поиск работы, но и анализ событий, происходящих вокруг человека, касающихся его самого. Сейчас во многих странах получение основного общего образования является обязательным, потому что без базовых знаний, получаемых в школе, невозможно жить в обществе. В данном тексте А. Ф. Лосев акцентирует внимание читателя не на необходимости образования, а именно на духовном аспекте той выгоды, которую мы получаем от обучения. По его мнению, образование, как мотивированное стремлением к воспитанию в себе личности, так и обусловленное материальными потребностями, в любом случае приносит человеку «сладкие плоды» – моральное удовлетворение. Я полностью разделяю мнение автора текста о том, что образованный человек чувствует себя нужным, приносящим пользу обществу. А это не может не стать причиной его духовного развития. Моя точка зрения находит подтверждение в рассказе А. П. Чехова «Попрыгунья». Один из главных героев этого произведения, Дымов, врач по призванию, был по-настоящему предан своей профессии. Он спасал людей, рискуя своей жизнью, и принес себя в жертву ради общества. И на протяжении всего периода своей научной деятельности Дымов формировал свою личность, развивался духовно. Еще одним наглядным примером может стать образ Базарова в произведении «Отцы и дети» другого русского классика – И. С. Тургенева. Жизненные принципы Базарова складывались в результате его увлечения науками. Он становился личностью, занимаясь медициной, проводя различные опыты. Образование играет огромную роль в жизни каждого человека. Оно приносит нам «сладкие плоды» духовного удовлетворения и материальную выгоду. Но самое главное преимущество, которое дает человеку образование, – это, безусловно, фундамент для формирования личности, становления жизненных целей и принципов, развития духовной составляющей человека.