Ребята решите пожайлуста, как можно быстрей! Внешнее электрическое поле совершает работу 0,26 МэВ по ускорению электрона. С какой скоростью будет двигаться электрон, если его начальная скорость 0,5с?
Физика
Ребята решите пожайлуста, как можно быстрей! Внешнее электрическое поле совершает работу 0,26 МэВ по ускорению электрона. С какой скоростью будет двигаться электрон, если его начальная скорость 0,5с?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
решай по формулам: A + m1*c^2 = m2*c^2 A + (m0*c^2)/(1 - (v1/c)^2)^0,5 = (m0*c^2)/(1 - (v2/c)^2)^0,5 1/((1 - (v2/c)^2)^0,5) = A/(m0*c^2) + 1/((1 - (v1/c)^2)^0,5) A = 0,26*(10^6)*1,6*10^-19 m0 = 9,1*10^-31 c = 3*10^8 v1 = 0,5*c
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