Ребята решите пожайлуста, как можно быстрей! Внешнее электрическое поле совершает работу 0,26 МэВ по ускорению электрона. С какой скоро­стью будет двигаться электрон, если его началь­ная скорость 0,5с?

Физика

Ребята решите пожайлуста, как можно быстрей! Внешнее электрическое поле совершает работу 0,26 МэВ по ускорению электрона. С какой скоро­стью будет двигаться электрон, если его началь­ная скорость 0,5с?

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