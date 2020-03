Помогите пожалуйста: написать программу нахождения наибольшего среди четырёх заданных чисел В ПАСКАЛЕ:)

Гость: Гость:

var x1,x2,x3,x4:integer; function max(a,b:integer):integer begin if a>b then max:= a else max:=b; end; Begin read(x1,x2,x3,x4); x1:=max(x1,x2); x2:=max(x3,x4); x1:=max(x1,x2); writeln(x1); End.