Помогите пожалуйста: написать программу нахождения наибольшего среди четырёх заданных чисел В ПАСКАЛЕ:)
Экономика
Помогите пожалуйста: написать программу нахождения наибольшего среди четырёх заданных чисел В ПАСКАЛЕ:)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
var x1,x2,x3,x4:integer; function max(a,b:integer):integer begin if a>b then max:= a else max:=b; end; Begin read(x1,x2,x3,x4); x1:=max(x1,x2); x2:=max(x3,x4); x1:=max(x1,x2); writeln(x1); End.
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