Функция,область определения которой-множество {-3,-2,-1,0,1,2,3},задана формулой у=х^2-3.Задайте эту функцию таблицей.
Алгебра
Функция,область определения которой-множество {-3,-2,-1,0,1,2,3},задана формулой у=х^2-3.Задайте эту функцию таблицей.
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У=х2-3 x -3 -2 -1 0 1 2 3 y 6 1 -2 -3 -2 1 6
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