площадь первого поля в 5 раз больше площади второго.чему равна площадь каждого поля,если площадь второго на 23,2га меньше площади первого.

Математика
площадь первого поля в 5 раз больше площади второго.чему равна площадь каждого поля,если площадь второго на 23,2га меньше площади первого.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть второе поле х,тогда первое 5х Составим уравнение 5х-х=23,2 4х=23,2 х=23,2:4 х=5,8 га площадь второго поля 5,8*5=29 га площадь первого  поля
Гость:
Площадь второго поля - х  Площадь первого поля - 5х  5х-х= 23,2  4х=23,2  х=5,8 (га) - площадь второго поля  площадь первого поля: 5 * 5,8=29 га 
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