площадь первого поля в 5 раз больше площади второго.чему равна площадь каждого поля,если площадь второго на 23,2га меньше площади первого.

Математика

площадь первого поля в 5 раз больше площади второго.чему равна площадь каждого поля,если площадь второго на 23,2га меньше площади первого.

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