в систему для искусственного белка ввели т-РНК,имеющие антикодоны ЦГА-ЦЦА-АЦА-ЦЦА Определите какие аминокислоты смогут участвовать в биосинтезе белка
Биология
в систему для искусственного белка ввели т-РНК,имеющие антикодоны ЦГА-ЦЦА-АЦА-ЦЦА Определите какие аминокислоты смогут участвовать в биосинтезе белка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение: т-РНК:3'-ЦГА-ЦЦА-АЦА-ЦЦА-5' и-РНК:5'-ГЦУ-ГГУ-УГУ-ГГУ-3' -АЛА-ГЛИ-ЦИС-ГЛИ-
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