в систему для искусственного белка ввели т-РНК,имеющие антикодоны ЦГА-ЦЦА-АЦА-ЦЦА Определите какие аминокислоты смогут участвовать в биосинтезе белка

Биология

в систему для искусственного белка ввели т-РНК,имеющие антикодоны ЦГА-ЦЦА-АЦА-ЦЦА Определите какие аминокислоты смогут участвовать в биосинтезе белка

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