прямая y=kx+b проходит через точку P(-3;k). Запишите уравнение этой прямой, если известно, что b больше числа k на 4.
Алгебра
прямая y=kx+b проходит через точку P(-3;k). Запишите уравнение этой прямой, если известно, что b больше числа k на 4.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
подставим значение точки в уравнение прямой получим систему уравнений к=-3к+б к=б+4 4к=б б=к-4 4к=к-4 5к=-4 к=-4\5 отсюда б=-4\5-4=-24\5 получаем уравнение у=-4\5х-24\5
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