прямая y=kx+b проходит через точку P(-3;k). Запишите уравнение этой прямой, если известно, что b больше числа k на 4.

Алгебра

прямая y=kx+b проходит через точку P(-3;k). Запишите уравнение этой прямой, если известно, что b больше числа k на 4.

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