(над ) стройка над приставка или предлог

Русский язык
(над ) стройка над приставка или предлог
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Приставка, надстройка, т.е. что-то над чем-то надстроили
Гость:
приставка. потому, что это часть слова))
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