почему эту повесть можно назвать автобиографической повестью горького если че повесть детство

Литература
почему эту повесть можно назвать автобиографической повестью горького если че повесть детство
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что Горький все события и случаи, описанные в повести, брал из своей жизни, своего детства.
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