почему эту повесть можно назвать автобиографической повестью горького если че повесть детство
Литература
почему эту повесть можно назвать автобиографической повестью горького если че повесть детство
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что Горький все события и случаи, описанные в повести, брал из своей жизни, своего детства.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Укажите все способы, какими можно разложить три яблока в две вазы (учтите при этом случаи, кошда одна из ваз окажется пустой). пожалуйста дайте тол...
Алгебра
прямая y=kx+b проходит через точку P(-3;k). Запишите уравнение этой прямой, если известно, что b больше числа k на 4.
Алгебра
Функция,область определения которой-множество {-3,-2,-1,0,1,2,3},задана формулой у=х^2-3.Задайте эту функцию таблицей.
Математика
площадь первого поля в 5 раз больше площади второго.чему равна площадь каждого поля,если площадь второго на 23,2га меньше площади первого.