По материалам учебника(любого) составите краткий список Собственных имён знаменитых людей и названий исторических событий

Обществознание
По материалам учебника(любого) составите краткий список Собственных имён знаменитых людей и названий исторических событий
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Суворов {Ганибал Пунчиские Войны]Атила 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
почему эту повесть можно назвать автобиографической повестью горького если че повесть детство
Ответить
Алгебра
Укажите все способы, какими можно разложить три яблока в две вазы (учтите при этом случаи, кошда одна из ваз окажется пустой). пожалуйста дайте тол...
Ответить
Алгебра
прямая y=kx+b проходит через точку P(-3;k). Запишите уравнение этой прямой, если известно, что b больше числа k на 4.
Ответить
Алгебра
Функция,область определения которой-множество {-3,-2,-1,0,1,2,3},задана формулой у=х^2-3.Задайте эту функцию таблицей.
Ответить
Математика
площадь первого поля в 5 раз больше площади второго.чему равна площадь каждого поля,если площадь второго на 23,2га меньше площади первого.
Ответить