По материалам учебника(любого) составите краткий список Собственных имён знаменитых людей и названий исторических событий
Обществознание
По материалам учебника(любого) составите краткий список Собственных имён знаменитых людей и названий исторических событий
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Гость:
Суворов {Ганибал Пунчиские Войны]Атила
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