сочинение.озоглавить текст. ПЛАН 1)Последние сосульки 2)Первый ручек 3)Бумажный кораблик 4)Набухают почки

Гость: Гость:

Кажется, еще недавно мы ожидали холодной зимы, да обильного снега. Но вот зима уже позади, и весна идет навстречу. Ярко припекает озорное весеннее солнышко, растапливает толстые сугробы, превращая их в талые воды. Появились первые проталины. И вот уже среди деревьев петляет шустрый ручей, напитывая влагой каждый корешок. Лесное царство начинает пробуждаться после длинной, зимней ночи. Все здесь начинает жить по- новому. Вернулись заморские путешественники-грачи и скворцы. Повидав немало разных стран и земель, прилетели они в родные леса, чтобы построить гнезда и завести семейства. Оттаяли на ласковом солнышке елки и сосны, раскрыли свои шишки, которые баюкали, берегли и лелеяли всю зиму. Как заботливые мамочки, высыпали они свои семена. Каждое семечко - новая елочка или сосенка. Деревья стряхнули с себя остатки дремоты, потянулись своими голыми ветвями, умылись весенними дождями и приготовились примерить роскошные сарафаны, пронизанные изумрудной нитью. Верба выпустила свои шелковистые мягкие пуховки. Березы налились сладким соком, и из каждой трещинки на стволе сочатся прозрачные слезы. Сквозь прошлогоднюю сухую траву пробивается пушистая зеленая поросль. Лесные полянки покрылись первыми подснежниками. Я иду своей тайной тропинкой, любуюсь красотой и слушаю музыку, которую исполняет весенний лес. Сначала это тихие, приятные звуки, рождаемые журчащим ручьем. Затем, негромкое потрескивание, качающихся деревьев. И наконец, звонкие веселые трели птичьего оркестра. Радостна, шумна и пахуча весна в лесу. Смолой пахнут набухшие почки, дурманит своим терпким ароматом черемуха. Все вокруг пропитано чистотой и свежестью. Красота необыкновенная. Природа еще не простилась с зимой - деревья стоят озябшие, с ветками запорошенными снегом, речка прячется подо льдом, поля ждут солнца.