Велосипедист и мотоциклист выезжают одновременно из двух городов,расстояние между которыми 60км и и встречаются через 1час.Чему равна скорость велосипедиста ,если мотоциклист проезжает каждый километр на 1,5 минут быстрее велос...

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Велосипедист и мотоциклист выезжают одновременно из двух городов,расстояние между которыми 60км и и встречаются через 1час.Чему равна скорость велосипедиста ,если мотоциклист проезжает каждый километр на 1,5 минут быстрее велосипедиста.. (Если можно то обьяснение тоже пишите пожалуйста)

Автор: Гость