Велосипедист и мотоциклист выезжают одновременно из двух городов,расстояние между которыми 60км и и встречаются через 1час.Чему равна скорость велосипедиста ,если мотоциклист проезжает каждый километр на 1,5 минут быстрее велос...
Алгебра
Велосипедист и мотоциклист выезжают одновременно из двух городов,расстояние между которыми 60км и и встречаются через 1час.Чему равна скорость велосипедиста ,если мотоциклист проезжает каждый километр на 1,5 минут быстрее велосипедиста.. (Если можно то обьяснение тоже пишите пожалуйста)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тут все очеь просто. Главное вникнуть в смысл. 60 км/ч=х+(х+1,5) у=х+1,5 - скорость мотоциклиста х - скорость велосипедиста 60км/ч-х=х+1,5 58,5=2х х=29,25 у=29,25+1,5=30,75 На всякий случай проверить можно - 29,25+30,75=60 Т.е. скорость велосипедиста 29,7 км/ч. Расписала подробно что б понятнее было :-)
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