Дана окружность. В неё вписан правильный треугольник с Р=6*корень из под 3(дм).Найти Р вписанного шестиугольника.
Геометрия
Дана окружность. В неё вписан правильный треугольник с Р=6*корень из под 3(дм).Найти Р вписанного шестиугольника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P = 6корней из 3. значит сторона тр. = P/3 (а= 2 корня из 3) . R=корень из 3/3*а. R=2. Значит периметр шестиугольника равен 6*R. P=12
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