Задачи по химии.ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!!! 1.Какая масса фосфора затратится на получение 71 г. оксида фосфора ?V(P2О5) 4p+5O2=2P2O5 2.Какая масса серы затратится на получение 128 г. оксида серы IV(SO2)? S+02=SO2 3.Какая масса кисл...
Химия
Задачи по химии.ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!!! 1.Какая масса фосфора затратится на получение 71 г. оксида фосфора ?V(P2О5) 4p+5O2=2P2O5 2.Какая масса серы затратится на получение 128 г. оксида серы IV(SO2)? S+02=SO2 3.Какая масса кислорода затратится на получение 54 г. воды? 2H2+O2=2H2O
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2) S+O2=SO2 Находим количество вещества SO2: n(SO2)=128:(32+32)=128:64=2 моль n(S):n(SO2)=1:1 n(S)=2 моль m(S)=2*32=64 г. 3)2H2+O2=2H2O Эта задача решается аналогично предыдущей. n(H2O)=54:18=3 моль n(O2):n(H2O)=1:2 n(O2)=3:2=1,5 моль m(O2)=1,5*32=48 г.
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