Задачи по химии.ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!!! 1.Какая масса фосфора затратится на получение 71 г. оксида фосфора ?V(P2О5) 4p+5O2=2P2O5 2.Какая масса серы затратится на получение 128 г. оксида серы IV(SO2)? S+02=SO2 3.Какая масса кисл...

Химия

Задачи по химии.ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!!! 1.Какая масса фосфора затратится на получение 71 г. оксида фосфора ?V(P2О5) 4p+5O2=2P2O5 2.Какая масса серы затратится на получение 128 г. оксида серы IV(SO2)? S+02=SO2 3.Какая масса кислорода затратится на получение 54 г. воды? 2H2+O2=2H2O

Автор: Гость