В книге 235 страниц. Какова вероятность того, что наугад открытая страница будет иметь порядковый номер, оканчивающийся на 5?
Алгебра
В книге 235 страниц. Какова вероятность того, что наугад открытая страница будет иметь порядковый номер, оканчивающийся на 5?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из 235 страниц 24 будут оканчиваться на 5. Поэтому вероятность равна 24/235= 0,1021 10% шанс попасть страницу, заканчивающуюся на 5.
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