морфологический разбор слова -пройдёшь
Русский язык
морфологический разбор слова -пройдёшь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пройдёшь - (что сделаешь?) - глагол 1) н.ф - пройти 2) пост. признаки : совершенный вид, возвратный, непереходный, 1 спряжение. непост. признаки: изявительное наклонение, будущее время, 2 лицо, ед.чесло. 3) Что сделаешь? - пройдёшь (подчёркиеваеться двумя линеями) - сказуемое
Гость:
Пройдёшь - глагол, т.к. отвечает на вопрос что сделаешь? и обозначает действие. 1) н.ф - пройти 2) пост. признаки : совершенный вид, возвратный, непереходный, 1 спряжение. непост. признаки: изявительное наклонение, будущее время, 2 лицо, ед.чесло. 3) Что сделаешь? - пройдёшь(в предложении является сказуемым)
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