морфологический разбор слова -пройдёшь

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морфологический разбор слова -пройдёшь
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 Пройдёшь - (что сделаешь?) - глагол  1) н.ф - пройти 2) пост. признаки : совершенный вид,  возвратный, непереходный, 1 спряжение.     непост. признаки: изявительное наклонение, будущее время, 2 лицо, ед.чесло. 3) Что сделаешь? - пройдёшь (подчёркиеваеться двумя линеями) - сказуемое 
Гость:
Пройдёшь - глагол, т.к. отвечает на вопрос что сделаешь? и обозначает действие. 1) н.ф - пройти 2) пост. признаки : совершенный вид,  возвратный, непереходный, 1 спряжение.     непост. признаки: изявительное наклонение, будущее время, 2 лицо, ед.чесло. 3) Что сделаешь? - пройдёшь(в предложении является сказуемым)
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