Работа выхода электрона из цинка равна 3,74 эВ. Определите красную границу фотоэффекта для цинка. Какую скорость получат электроны, вырванные из цинка при облучении его ультрафиолетовым излучением длиной волны 200 нм?

Гость: Гость:

Точно не уверена но... Авых.=3.74 красную границу (Ламбда (max)) находим по формуле: Ламбда(max)=hc/Авых. h и c - постоянные величины. -34 h=6.62*10 Дж 8 с=3*10 м/с. Скоростя электронов, если не ошибаюсь, по ур. Эйнштейна: 2 h(ню)=Авых.+mv /2 (ню)=с/ламбда выражаешь v и все.