Помогите написать сочинение на тему : "Интересный случай в моей жизни". СрОЧНО нужно... 

Гость: Гость:

Не поверите, со мной недавно произошёл очень интересный случай. Я с друзьями возвращаюсь с тренировок, смотрю, а по земле попугайчик прыгает. Зима, холодно. Его голубые пёрышки ярким пятном выделяются на снегу. Видимо, вылетел откуда-то, а дорогу назад не знает. Мы с друзьями сняли куртки и начали ловить попугайчика. С трудом поймали. Я запихнул попугайчика в рюкзак, одел куртку и пошёл домой. Всю дорогу боялся: а вдруг вылетит, а вдруг замёрзнет. Ничего всё обошлось. Принёс попугайчика домой. А что дальше с ним делать? Спасибо маме. Выручила. Она сразу же поехала в зоомагазин, купила клетку для попугайчика, поилку, душ, корм. Не забыла и про зеркальце. Ведь попугаи любят глядеться в зеркало. А ещё она купила мне книжку про то, как ухаживать за такими птицами. Вот такой интересный случай подарил мне пернатого друга.