Помогите написать сочинение на тему : "Интересный случай в моей жизни". СрОЧНО нужно...
Русский язык
Помогите написать сочинение на тему : "Интересный случай в моей жизни". СрОЧНО нужно...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не поверите, со мной недавно произошёл очень интересный случай. Я с друзьями возвращаюсь с тренировок, смотрю, а по земле попугайчик прыгает. Зима, холодно. Его голубые пёрышки ярким пятном выделяются на снегу. Видимо, вылетел откуда-то, а дорогу назад не знает. Мы с друзьями сняли куртки и начали ловить попугайчика. С трудом поймали. Я запихнул попугайчика в рюкзак, одел куртку и пошёл домой. Всю дорогу боялся: а вдруг вылетит, а вдруг замёрзнет. Ничего всё обошлось. Принёс попугайчика домой. А что дальше с ним делать? Спасибо маме. Выручила. Она сразу же поехала в зоомагазин, купила клетку для попугайчика, поилку, душ, корм. Не забыла и про зеркальце. Ведь попугаи любят глядеться в зеркало. А ещё она купила мне книжку про то, как ухаживать за такими птицами. Вот такой интересный случай подарил мне пернатого друга.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
выберите из дыных сло и запишите групами сначала слова с приставками , потом существительные с придлогом . (над) стройка относится к какому слова с...
Русский язык
Физика
Работа выхода электрона из цинка равна 3,74 эВ. Определите красную границу фотоэффекта для цинка. Какую скорость получат электроны, вырванные из ци...
Геометрия
Найдите площадь кругового сектора, если градусная мера его дуги равна 120°, а радиус круга равен 12 см