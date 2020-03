написать сочинение на тему рапорядок дня, для ученика 4 класса на английском языке

Гость: Гость:

In the morning I get up, wash, eat breakfast and go to school. After school I go home,have dinner and do homework. In the evening I watch TV and go to sleep. Утром я встаю, умываюсь, завтракаю и иду в школу. После школы иду домой, обедаю, и делаю уроки. Вечером смотрю телевизор и иду спать