написать сочинение на тему рапорядок дня, для ученика 4 класса на английском языке
Английский язык
написать сочинение на тему рапорядок дня, для ученика 4 класса на английском языке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
In the morning I get up, wash, eat breakfast and go to school. After school I go home,have dinner and do homework. In the evening I watch TV and go to sleep. Утром я встаю, умываюсь, завтракаю и иду в школу. После школы иду домой, обедаю, и делаю уроки. Вечером смотрю телевизор и иду спать
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