 З одніеї грядки зібрали 10 кабачків , а з другої 8. Усі кабачки поклали в 2 кишики, порівну у кожний. Скільки кабачків поклали  в кожній кошик?

Математика
 З одніеї грядки зібрали 10 кабачків , а з другої 8. Усі кабачки поклали в 2 кишики, порівну у кожний. Скільки кабачків поклали  в кожній кошик?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10+8=18 (к.) с двух грядок 18/2=9 (к.)  
Гость:
1) 10+ 8 =18 всего кабачков 2) 18: 2 = по 9 кабачков в каждый  (извините, не знаю что такое кишик !) 
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