З одніеї грядки зібрали 10 кабачків , а з другої 8. Усі кабачки поклали в 2 кишики, порівну у кожний. Скільки кабачків поклали в кожній кошик?
Математика
З одніеї грядки зібрали 10 кабачків , а з другої 8. Усі кабачки поклали в 2 кишики, порівну у кожний. Скільки кабачків поклали в кожній кошик?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10+8=18 (к.) с двух грядок 18/2=9 (к.)
Гость:
1) 10+ 8 =18 всего кабачков 2) 18: 2 = по 9 кабачков в каждый (извините, не знаю что такое кишик !)
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