3) Составьте уравнения реакций нейтрализации, с помощью которых можно получить следующие соли: а) AlCl3; ,) K2SO4; в) Na3PO4; г) BaSO4. Рассчитайте, сколько граммов реагентов необходимо, чтобы получить 1 моль каждой соли?
Химия
3) Составьте уравнения реакций нейтрализации, с помощью которых можно получить следующие соли: а) AlCl3; ,) K2SO4; в) Na3PO4; г) BaSO4. Рассчитайте, сколько граммов реагентов необходимо, чтобы получить 1 моль каждой соли?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Оскільки у результаті нейтралізації утворюється сіль і вода, то: Al(OH)3 + 3HCl = AlCl3 + 3H2O KOH + H2SO4 = K2SO4 + H2O 3NaOH + H3PO4 = Na3PO4 + 3H2O BaOH + H2SO4 = BaSO4 + H2O
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Математика
З одніеї грядки зібрали 10 кабачків , а з другої 8. Усі кабачки поклали в 2 кишики, порівну у кожний. Скільки кабачків поклали в кожній кошик?
Русский язык
Русский язык
выберите из дыных сло и запишите групами сначала слова с приставками , потом существительные с придлогом . (над) стройка относится к какому слова с...
Русский язык