3) Составьте уравнения реакций нейтрализации, с помощью которых можно получить следующие соли: а) AlCl3; ,) K2SO4; в) Na3PO4; г) BaSO4. Рассчитайте, сколько граммов реагентов необходимо, чтобы получить 1 моль каждой соли?

Химия

3) Составьте уравнения реакций нейтрализации, с помощью которых можно получить следующие соли: а) AlCl3; ,) K2SO4; в) Na3PO4; г) BaSO4. Рассчитайте, сколько граммов реагентов необходимо, чтобы получить 1 моль каждой соли?

Автор: Гость