Школьная доска имеет ширину 6 м, ширина её средней части равна 3 м, а две оставшиеся части одинаковые. Чему равна ширина правой части?

Математика

Школьная доска имеет ширину 6 м, ширина её средней части равна 3 м, а две оставшиеся части одинаковые. Чему равна ширина правой части?

Автор: Гость