Школьная доска имеет ширину 6 м, ширина её средней части равна 3 м, а две оставшиеся части одинаковые. Чему равна ширина правой части?
Математика
Школьная доска имеет ширину 6 м, ширина её средней части равна 3 м, а две оставшиеся части одинаковые. Чему равна ширина правой части?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
равно 1,5 м, т.к. 6 - 3 = 3 => если оставшиеся 2 части одинаковы, то 3 : 2 = 1,5 м.
Гость:
1) 6 - 3 = 3 метра две оставшиеся части 2) 3 : 2 = по 1,5 метра две оставшиеся части.
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