в библиотеке в одном читательском зале поставили 8 новых столов и 32 новых стула ,а в другом зале поставили 2 новых стола и 48 новых стульев.Составь по этому условию различные выражения и объясни значения каждого из них.

Гость: Гость:

1) 32:8=4 (раз) - во столько раз больше новых стульев, чем столов, в первом зале 2) 48:2=24 (раз) - во столько раз больше новых стульев, чем столов, во втором зале 3) 8+2=10 (столов) - столько новых столов в двух залах 4) 32+48=80 (стульев) - столько новых стульев в двух залах 5) 8-2=6 (столов) - на столько больше новых столов в первом зале 6) 48-32=16 (стульев) - на столько болье новых стульев во втором зале 7) (32+48):(8+2)=8 (раз) - во столько раз больше поставили новых стульев, чем столов, в обоих залах 8) 8+32+2+48=90 (предметов) - мебели поставили в оба зала 9) (2+48)-(8+32)=10 (предметов) - на столько больше поставили во второй зал, чем в первый