Решите уравнение: 1) 1.7y=-14.11

Математика
Решите уравнение: 1) 1.7y=-14.11
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1,7y = -14,11  у = -14,11 : 1,7 у = -8,3         
Гость:
1,7у=-14,11 у= - 14,1 : 7 у =-8,3  1,7 *-8,3 =-14,11 -14,11 = -14,11
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