разбор слова как часть речи озеру,зеркальце
Русский язык
разбор слова как часть речи озеру,зеркальце
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ОЗЕРУ (чему?) - сущ. , н.ф. - озеро, нариц., неодуш., ср.р., 2 скл., Д.п., ед.ч., (чему?) озеру (дополнение) ЗЕРКАЛЬЦЕ (что?) - сущ., н.ф. - зеркальце, нариц., неодуш., ср.р., 2 скл., И.п. (или В.п.) ( в зависимости от контекста), (что?) зеркальце (подлежащее или дополнение)
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