разбор слова как часть речи озеру,зеркальце

Гость: Гость:

ОЗЕРУ (чему?) - сущ. , н.ф. - озеро, нариц., неодуш., ср.р., 2 скл., Д.п., ед.ч., (чему?) озеру (дополнение) ЗЕРКАЛЬЦЕ (что?) - сущ., н.ф. - зеркальце, нариц., неодуш., ср.р., 2 скл., И.п. (или В.п.) ( в зависимости от контекста), (что?) зеркальце (подлежащее или дополнение)